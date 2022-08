Het in 1865 gebouwde woonschip dat bij het Amstelveld in het centrum ligt wordt over ongeveer twee weken weggehaald. Het bekende schip is lek na een eerdere aanvaring met een rondvaartboot. Ook kampt het met achterstallig onderhoud.

Het gaat om een voormalig kolenschip, dat daarna dienst deed als waterschip. Sinds 1888 ligt het stil bij het Amstelveld. Daarna werd er in gewoond door verschillende bewoners. Eigenaar Jeroen Elsen kocht het voor een symbolisch bedrag van een gulden van de vorige bewoonster. Slopen zou toen namelijk veel geld kosten. De boot ligt op de route van een groot aantal rondvaartboten. De schippers vertellen er allerlei, niet altijd kloppende, verhalen aan de toeristen over. "Als het echt onzinverhalen zijn, dan roep ik heel hard bullshit", zegt Elsen. "De hele boot moet dan lachen. En die gozer is zijn fooi kwijt." Begin september gaat de boot naar een werf in Zaandam. Elsen is in gesprek met Stadsherstel en hoopt dat zij het schip willen overnemen, maar zeker is dat nog niet. Op de ligplaats aan het Amstelveld, die Elsen verkocht heeft, komt een andere boot te liggen. Daar gaat een gezin wonen. Niet alle buurtbewoners zijn rouwig om het verdwijnen van het schip. Elsen: "Mijn overbuurman gaat op elke buurtvergadering tekeer tegen dat schip. Sommige mensen vinden het een heel leuk schip, een Pipi Langkous-schip of een piratenschip. Maar de meeste mensen vinden het een aanfluiting." Elsen woont inmiddels al een aantal jaren ergens anders, maar hij komt nog regelmatig op de boot. Na de lekkage moet hij er wekelijks honderd liter water uit pompen. Hij vreest dat het onverzekerde woonschip bij een volgende aanvaring zinkt. Een kraan kan het schip dan niet meer weghalen. Omdat het schip te hoog is om onder de brug door te kunnen, is het nooit weg geweest voor onderhoud. "Het is gewoon te druk en te gevaarlijk om met zo'n oud schip te blijven liggen", concludeert Elsen. "Ik kijk er met veel plezier op terug. Voor een gulden, dan mag je niet klagen."