Voor het stadsloket op het Bos en Lommerplein in West is vanmiddag een lange rij ontstaan. Buitenlandse studenten die in Amsterdam komen wonen kunnen zich daar vanaf vandaag bij de gemeente inschrijven.

Wie vanuit het buitenland naar Amsterdam of Weesp verhuist, moet persoonlijk bij de gemeente langskomen om het nieuwe adres door te geven. Dat moet binnen vijf dagen na aankomst. De studenten krijgen na inschrijving binnen drie weken hun burgerservicenummer (BSN) toegestuurd, die ze nodig hebben om bijvoorbeeld een bankrekening te openen, een zorgverzekering af te sluiten en om hier te mogen werken. De gemeente waarschuwt dat het vanwege de inschrijvingen tot 15 september drukker dan normaal kan zijn bij het stadsloket in West.