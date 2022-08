De temperaturen lopen de komende dagen verder op. Op woensdag en donderdag wordt het vervolgens op grote schaal tropisch warm met temperaturen van 30 graden en meer.

Deze week schijnt de zon uitbundig en wordt het flink warmer. Wel krijgen we dagelijks te maken met stapelwolken, meldt Weeronline. De wind draait vanaf dinsdag naar het zuiden waarmee warmere lucht naar ons land wordt gevoerd.

Woensdag en donderdag worden veruit het warmst met temperaturen van zo'n 30 graden. In de kustgebieden blijft het iets koeler met een graad of 25. Toch kan het door de sterke opwarming van het zand ook daar net zo warm aanvoelen als in het binnenland.

Het warme weer is opnieuw ongunstig voor de droogte in het land. Vanaf vrijdag draait de wind naar het noorden en krijgen we te maken met koelere lucht. De kans op buien neemt dan toe, maar een oplossing voor de droogte zal het naar verwachting niet bieden.

Deze zomer telt tot nu toe zeven tropisch dagen in De Bilt, wat boven het gemiddelde ligt van vijf. Met de naderende warmte kan deze maand een van de warmste augustusmaanden ooit gemeten worden. In september is er tevens een goede kans op nazomerweer.