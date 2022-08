Baasjes die hun hond uitlaten in het Erasmuspark in West zijn boos. Volgens hen worden ze steeds meer verdrongen door andere parkbezoekers. Er zou daardoor volgens sommige hondenbezitters weinig ruimte overblijven voor de honden. ''Mensen houden geen rekening met de honden zelf.''

Vooral tijdens warme dagen is het goed druk met bezoekers in het park in West. Ook in het losloopgebied dat speciaal bedoeld is voor honden. Dat wordt daardoor volgens baasjes die er vaak met hun hond wandelen stukken kleiner. In een online petitie roepen hondeneigenaren op 'het Erasmuspark terug te geven aan de honden'.

''Op zomerdagen ligt het hier helemaal vol met mensen die zwemmen, zonnen en barbecueën. Dat is gezellig, alleen laten ze overal troep achter en dat vinden wij vervelend'', vertelt een hondeneigenaar terwijl zijn Japanse Spits-hond aan de riem trekt. Het afval wordt niet opgeruimd en honden kunnen er in stikken of ziek van worden.

Maar het is niet alleen het afval dat veel hondeneigenaren irriteert. Ook blijft er minder plek over voor hun hond op de hondenspeelplaats doordat het veldje gebruikt wordt door veel zonnebaders. En dan zijn er nog de fietsers, die kriskras door het losloopgebied rijden. Het zorgt voor gevaarlijke situaties zegt een baasje: ''Het gebeurt gewoon dat honden hier om de haverklap worden aangereden omdat mensen hier fietsen. Het moet gewoon klaar zijn met die kutfietsers hier.''

Initiatiefneemster van de petitie Wendy van Leeuwen hoopt met de actie de gemeente wakker te schudden: ''Voorheen mocht je door het hele park lopen met je hond. Nu zijn er bepaalde gebieden toegewezen aan honden maar daar voelen veel hondenbezitters zich vooral in de zomermaanden niet welkom."

Het maakt haar boos dat mensen geen rekening houden met het uitlaatgebied in het park. “Als wij onze hond loslaten in een aanlijngebied krijgen we meteen een boete. Maar als fietsers onze honden bijna aanrijden in de hondenspeelplaats wordt er niet gehandhaafd.

Volgens Van Leeuwen en andere hondenbezitters zou het plaatsen van meer en duidelijkere borden een groot verschil kunnen maken: ''Veel bezoekers realiseren zich namelijk niet dat ze zich bevinden in een hondenspeelplaats en zijn zich dus van geen kwaad bewust.'' Een verbodsbord voor fietsers en meer handhaving zou hierbij kunnen helpen.

Daarnaast moet de gemeente volgens hen duidelijker aangeven wanneer honden wél en niet op het grote veld van het park mogen snuffelen. ''Op het paaltje hier staat een verbod voor honden, maar dat klopt niet. In de herfst en in de winter mogen honden hier namelijk wél komen.'' De gemeente laat weten dat op de vernieuwde aanwijspaaltjes binnenkort de periode toe te voegen wanneer de honden hier wel welkom zijn.