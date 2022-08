Een woning aan de Wieringerwaardstraat in Noord is in de nacht van donderdag op vrijdag beschadigd geraakt bij een explosie.

Dat blijkt uit een persbericht dat de politie gistermiddag, zonder te twitteren, online heeft gezet. Doordat de politie dit soort explosies 's nachts niet zelf meldt, hebben fotografen geen beeld kunnen maken.

Rond 4.30 uur ging er een explosief af aan de voorkant van de woning. "Ondanks dat de bewoners de schrik van hun leven kregen, raakte niemand gewond", schrijft de politie in het bericht.

Volgens de politie is er in ieder geval een verdachte bij de explosie betrokken. Deze verdachte is in onbekende richting vertrokken. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.

Er hebben de afgelopen vijf weken al meer dan tien explosies plaatsgevonden in de stad. Bij een deel van die explosies ging het om plofkraken, maar ook horecabedrijven en woningen waren doelwit.

De gemeente heeft café In The City en restaurant The Harbour Club vanwege explosies gesloten.