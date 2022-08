Iets voor half acht vrijdagavond voer er een enorme superjacht onder de Schellingwouderbrug over het Buiten-IJ aan de Zuiderzeeweg. Het schip is 118 meter lang en is daarmee een van de grootste jachten ooit gebouwd in Nederland. Het schip paste nog maar net onder de brug.

Het jacht draagt de naam '1010', al kan dat later nog worden aangepast. Het jacht is gebouwd door het Nederlandse bedrijf Feadship en het is het grootste jacht ooit gemaakt door het bedrijf. Al heeft Feadship wel alweer een grotere jacht in de maak. De megajacht verliet gisteren de bouwhal in Makkum en is onderweg naar een werf van Feadship in Amsterdam. Hier worden de laatste puntjes op de i gezet voordat het schip wordt opgeleverd. Het is niet duidelijk wie de schuit heeft gekocht.