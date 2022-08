De sluis bij Weesp aan de kant van de Vecht is vrijdag voor onbepaalde tijd gesloten. Hierdoor is er geen pleziervaart mogelijk tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is nog onduidelijk wanneer de sluis weer open gaat.

Door de aanhoudende droogte neemt het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht tijdelijk deze maatregel om de omringende natuurgebieden van goed water te voorzien. Wanneer de sluis weer open gaat, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van hoe de droogte zich verder ontwikkelt. Pleziervaart kan het beste omvaren via de Amstel. Omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal wordt in verband met grote scheepvaart afgeraden. Afgelopen week zijn er in Muiden noodpompen aangezet. Deze enorme apparaten pompen zoet water vanuit het Markermeer de Vecht op, om zo de droogte het hoofd te bieden. Nu merkt het waterschap dat het opgepompte water de kortste weg naar het Amsterdam-Rijnkanaal kiest. Het sluiten van sluis Weesp zorgt ervoor dat het water op de Vecht blijft. Zo brengen de pompen het water naar de plekken waar het nodig is, het Naardermeer, de Spiegelplas en de Ankeveense Plassen.