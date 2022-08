Het water in het Noordhollandsch Kanaal is vrijdagmiddag groen gekleurd. Volgens Waternet gaat het waarschijnlijk om detectievloeistof.

De vloeistof, bedoeld om lekkages op te sporen, breekt af na zo'n drie tot zes uur. Dan heeft het water dus weer de normale kleur terug.

Op verschillende plekken in de stad kleurde het water al eerder groen. Het ging bijvoorbeeld om de grachten van het Java-Eiland, grachten in het centrum en de Burgemeester Cramergracht in West.