Doordat de zeesluis in IJmuiden alleen nog overdag grote schepen doorlaat, komen er deze zomer tien cruiseschepen minder naar Amsterdam. Elk schip heeft ongeveer 2300 passagiers aan boord, dus er komen zo'n 20.000 toeristen minder naar de stad.

De zeesluizen gingen normaal gesproken 24 uur per dag open, maar vanwege de droogte gebeurt dat sinds een maand alleen tussen 6.00 uur en 19.00 uur. Twee rederijen, Holland America Line en Disney Cruises, kunnen of konden het vaarschema niet aanpassen en kozen bijvoorbeeld Rotterdam als alternatief.

"Het is spijtig dat we hiermee worden geconfronteerd, maar er wordt erg goed samengewerkt door verschillende partijen om te zorgen dat binnenkomende en vertrekkende schepen zo weinig mogelijk hinder ondervinden", zegt directeur Dick de Graaff van Cruiseport Amsterdam. In totaal worden er deze zomer 130 cruiseschepen verwacht in Amsterdam.

Door de aangepaste openingstijden van de sluizen moet er minder zout water het Noordzeekanaal in komen. Hoe lang het nog nodig is om in de avond en nacht dicht te blijven is nog niet duidelijk. Het is afhankelijk van de waterstanden en zoutwaardes.

De Graaff begrijpt dat de maatschappijen vanwege die onzekerheid uitwijken. De cruiseschepen van Holland America Line zouden bijvoorbeeld eindigen en beginnen in Amsterdam. "Dat zijn behoorlijke logistieke en tijdgevoelige operaties." Ook zorgt het volgens hem voor duidelijkheid voor de passagiers.