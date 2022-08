Perr Schuurs heeft zijn transfer te pakken. De centrale verdediger verlaat Ajax en heeft een contract tot 2026 getekend bij het Italiaanse Torino.

Torino betaalt 9 miljoen euro voor Schuurs. Dat bedrag kan kan oplopen tot 11,3 miljoen euro.

Vier jaar geleden nam Ajax Schuurs over van Fortuna Sittard. In Amsterdam wist hij nooit echt door te breken en speelde hij in totaal 95 officiële duels. De voetballer geeft aan dat hij meer wil spelen en daarom voor een transfer kiest. Toch is hij Ajax dankbaar. "Ik kwam als verlegen jongen binnen en nu ga ik de deur uit met iets meer Amsterdamse bluf. Ik ben zelfverzekerder geworden."

Ajax is op zoek naar een opvolger voor Schuurs. Het Turkse talent Ahmetcan Kaplan zou een belangrijke kandidaat zijn. Kaplan staat nu nog onder contract bij Trabzonspor.