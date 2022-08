De Gaasperdammertunnel is nog altijd dicht door een camerastoring. Het verkeer op de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen is daardoor gestremd in beide richtingen.

Als er geen beeld is, kan de tunnel niet in de gaten gehouden worden door de tunnelbedienden. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom blijft de tunnel dicht zolang de camera's niet werken. De camerastoring begon donderdagavond rond 18.00 uur, maar is dus nog steeds niet verholpen. Het is nog onduidelijk het lang het nog gaat duren. Verkeer vanuit Amstelveen richting Amersfoort volgt Amsterdam via de A10 en A1. Richting Schiphol en Utrecht kan dezelfde route worden gevolgd. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam