De GGD Amsterdam heeft ruim 3.000 vaccinaties tegen het apenpokkenvirus gezet, zo meldt de dienst in een update. Het tempo lijkt er goed in te zitten, begin deze week werd de 2.000ste vaccinatie gezet. Toch is nog niet duidelijk of de verspreiding van het virus afremt; de testbereidheid in de risicogroep neemt af.

In Nederland is het virus tot nu toe bij zo'n 1.087 mensen vastgesteld. Ruim de helft van de besmettingen (569) werd gevonden in Amsterdam.

Volgens de GGD neemt de testbereidheid bij mensen die risico op het virus hebben gelopen af. Hierdoor kan de dienst geen conclusies verbinden aan de nieuwe besmettingscijfers.

"Dat mensen zich minder laten testen, kan twee dingen betekenen: of ze willen niet meer testen, of de groep waar de uitbraak is, heeft het gehad of is gevaccineerd", laat een woordvoerder weten.

De GGD heeft inmiddels een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen. Mensen die vragen hebben over het virus, testmogelijkheden of quarantaine kunnen tussen 9.00 en 16.30 uur bellen met 020-5559390