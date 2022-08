De politie zet twee speciale rechercheteams op die gecoördineerd onderzoek doen naar de samenhang tussen de verschillende plofkraken in de stad. De laatste weken werden diverse geldautomaten opgeblazen en vonden er verschillende explosies plaats waarbij de schade aan de omgeving groot was.

De laatste weken vonden er vier plofkraken plaats, twee keer in Oost en twee keer in Nieuw-West. Ook ontploften er op verschillende plekken in de stad explosieven bij woningen en horecagelegenheden.

Opvallend is dat de explosies steeds zwaarder worden. "De impact hiervan op de stad en de bewoners is enorm", aldus politiewoordvoerder Marijke Stor. Vooral bij de plofkraken ging het om zware explosies op plekken waar Amsterdammers boven en omheen wonen. "Het is een wonder dat het tot nu toe alleen bij materiële schade is gebleven, ook bij de andere explosies was de gevaarzetting groot."

De politie deed voorheen bij iedere explosie al onderzoek, maar intensiveert die aanpak nu. Met de twee nieuwe teams wil de politie achterhalen wie achter de explosies zitten. Volgens Stor zijn plofkraken bovendien zinloos, omdat geldautomaten in Nederland goed zijn beveiligd. "Speciale mechanismes zorgen ervoor dat een eventuele buit bij een kraak daarom waardeloos wordt."

Bij de andere explosies gaat het volgens de politie om het uitvechten van conflicten in het drugsmilieu en om persoonlijke vetes.