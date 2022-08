In een woning aan de Ottho Heldringstraat in Nieuw-West is woensdagavond een gewonde gevallen na een steekincident. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde rond 19.00 uur. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie doet onderzoek naar de zaak en houdt rekening met een conflict in de relationele sfeer.