Bij een steekincident in een woning in Groningen is dinsdagavond een 25-jarige Amsterdammer gewond geraakt. De politie heeft een minderjarige jongen uit Groningen aangehouden als verdachte.

De melding van de steekpartij kwam dinsdagavond rond 23.00 uur binnen bij de Groningse politie. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte werd dinsdagavond aangehouden. Hij wordt verhoord, ook heeft de technische recherche onderzoek gedaan in de woning. Het onderzoek in de zaak gaat vandaag verder.