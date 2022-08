Het lijkt sinds dit seizoen makkelijker geworden om op het laatste moment nog aan een kaartje voor een thuiswedstrijd van Ajax te komen. Voor het duel met FC Groningen van afgelopen zondag, boden zo'n 3000 seizoenskaarthouders een kaartje aan op het nieuwe doorverkoop-platform van de club. Al deze kaarten zijn vervolgens ook verkocht, meldt commercieel directeur Menno Geelen op Ajaxlife.nl

De app werd tegen het einde van vorig seizoen al als pilot geïntroduceerd. Tot dat moment kon het weleens voorkomen dat er in een uitverkochte Arena toch heel wat lege stoeltjes te vinden waren. De plekken waren in de meeste gevallen van seizoenskaarthouders, die tijdens die wedstrijd niet kwamen opdagen.

De doorverkoopfunctie, die te vinden is in de Ajax-app, moet dan probleem oplossen. Volgens Geelen gaat dat tot nu toe goed: "We zijn hier erg blij mee. In deze periode genieten veel mensen nog van hun vakantie en afgelopen zondag bleven wellicht ook mensen thuis wegens de warmte. Door de doorverkoop zijn er 3000 stoeltjes gevuld die zonder resale waarschijnlijk leeg waren gebleven."

De laatste van die tweedehands kaarten werden vlak voor de wedstrijd nog aangeboden, vertelt Geelen. "Een stel argeloze toeristen meldde zich rond de middag bij de stadionkassa met de vraag of er nog kaarten waren. Normaal gesproken was dat een kansloze vraag. Door het resale-platform konden ze ter plekke nog twee kaarten kopen. Het is al heel lang niet voorgekomen dat we mensen op die manier blij hebben gemaakt."

De doorverkoop-functie is volgens Geelen niet alleen fijn voor mensen die normaal gesproken niet aan een kaartje kunnen komen "Voor de seizoenkaarthouder die er niet bij kon zijn, is het fijn dat-ie zo een deel van zijn geld (85 procent, red.) terugkreeg. En wij zijn er ook heel blij mee, want we zien het liefst zo min mogelijk lege stoelen."