Het sluiten van The Harbour Club in Amsterdam voelt voor Hans Klok alsof "criminaliteit loont". Dat zegt de 53-jarige illusionist tegen het ANP. Hij zou nog vijftig shows in de horecazaak geven. De Telegraaf meldde dinsdag dat The Harbour Club dinsdagmiddag door de gemeente Amsterdam is gesloten. Aanleiding voor de sluiting zou een explosie zijn bij het bedrijf in de nacht van 9 op 10 augustus.

Klok, die in september try-outs zou hebben voor zijn show, noemt de situatie "heel triest voor alle betrokkenen". "Er werken meer dan tweehonderd mensen. De coronacrisis was al een enorme aderlating en nu komt deze klap daar nog bovenop", aldus Klok. "Nu moet The Harbour Club sluiten door een strijd tussen criminelen. Dan voelt het toch een beetje of misdaad loont."

De illusionist vindt het jammer dat de locatie moet sluiten. "Want eindelijk had Amsterdam weer een nachtclub, zoals je vroeger ook had met live muziek en goede vocalisten. Het was weer eens wat anders dan een club met een dj", zegt Klok. "Het daagde de stad ook uit om meer van dit soort plekken te hebben."

Hoewel Klok zelf vijftig shows "kwijt" is, zit hij niet bij de pakken neer. "Ik ben onderweg met mijn circus Hans Klok & Friends. Misschien ga ik die tour wel verlengen", zegt hij. De illusionist heeft vooral zorgen voor de mensen die werkzaam zijn in de horecazaak. "Ik vind altijd wel werk, maar het was echt mijn tweede huis. De dansers, band, zangers en zangeressen die er werken, voor hen is het erg. We gaan voor een heropening vechten."

In de nacht van 9 op 10 augustus vond een zware explosie plaats bij de ingang van The Harbour Club. Twee mannen reden na de explosie op een scooter weg. Verdachten zijn nog niet aangehouden. In 2021 ging er eveneens een explosief af voor het pand en in 2019 werd het gebouw beschoten door een man.