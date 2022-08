Bewoners die in een flat aan Florijn in Zuidoost wonen, schrokken dinsdagochtend wakker van het explosief dat dinsdagnacht in het gebouw afging. Bij de explosie sneuvelden de ruiten van drie woningen op de vijfde etage.

"Het was heel hard", vertelt een bewoonster van de flat de volgende ochtend. "Ik schrok wakker en rende naar het balkon om te kijken wat er is gebeurd. Ik ben heel erg geschrokken." Dat laatste geldt ook voor een andere bewoner van de flat. "Het was een behoorlijke knal. Je begint er bang van te worden, want je denkt dat je veilig woont, maar dat blijkt dus niet zo te zijn."

Het is al de zoveelste explosie in de stad de laatste maand. Maandag ging eveneens rond 6.00 uur een explosieve stof af aan de voorzijde van een pand in de Tweede Looiersdwarsstraat in het centrum. Daarbij raakte niemand gewond, wel ontstond er schade aan het pand en het tegenoverliggende pand.

Weer een andere bewoner laat de schrik wat makkelijker van zich afglijden. "Ik heb het wel gehoord, maar ben rustig weer gaan slapen. Wat er uiteindelijk is gebeurd, las ik vanochtend op Facebook."