Horecazaak The Harbour Club in Oost moet op last van de gemeente sluiten, schrijft De Telegraaf. De gemeente kan dit nieuws nog niet bevestigen.

De zaak werd vorige week woensdagnacht rond 2.45 uur getroffen door een explosie, iets wat in 2021 ook al gebeurde. In 2019 werd The Harbour Club al eens beschoten door iemand die op een scooter zat.

De knal van afgelopen week was in delen van Oost goed te horen. Volgens de politie was er op dat moment niemand in het pand.