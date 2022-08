Een explosie heeft dinsdagochtend vroeg voor schade gezorgd aan een flat aan Florijn in Zuidoost. De ruiten van meerdere woningen zijn beschadigd, als ook een deel van de balustrade. In de woning waar de knal afging heeft de politie nadien een voormalige hennepplantage aangetroffen.

De politie werd iets voor 6.00 uur gealarmeerd over een knal op de vijfde verdieping. Van zeker drie woningen raakten de ramen beschadigd.

De politie heeft na de explosie een gebied rondom de flat afgezet. Nadat een specialist van de politie de flat als veilig verklaarde, hebben agenten met een speciale ram de deur van de woning waar de explosie voor had plaatsgevonden ingebeukt. Daar troffen agenten een voormalige hennepplantage aan, er stonden op dat moment geen planten meer. Stroombeheerder Liander onderzoekt of er illegaal stroom is afgetapt.

Het is al de zoveelste explosie in de stad de laatste maand. Gisteren ging eveneens rond 6.00 uur een explosieve stof af aan de voorzijde van een pand in de Tweede Looiersdwarsstraat in het centrum. Daarbij raakte niemand gewond, wel ontstond er schade aan het pand en het tegenoverliggende pand.