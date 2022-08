De GGD Amsterdam heeft deze week de 2.000ste prik tegen het apenpokkenvirus gezet. Dat laat de gezondheidsdienst zelf weten. De GGD belooft iedereen die voor vaccinatie in aanmerking komt, voor het eind van deze maand een uitnodiging te sturen.

Door het RIVM is bepaald dat voorlopig alleen mensen uit de risicogroep in aanmerking komen voor een prik. De groep bestaat onder meer uit mannen die seks hebben met andere mannen en transpersonen. Binnen deze groep zijn tot nu toe ook de meeste besmettingen gevonden.

Het vaccineren gebeurt sinds 25 juli. Het aantal mensen dat dagelijks geprikt wordt is sindsdien toegenomen. Waren het er in de eerste week nog maximaal 100: tegenwoordig kunnen er 300 tot 600 mensen per dag worden gevaccineerd.

Aanvankelijk kregen alleen mensen PrEP gebruiken via het Centrum voor Seksuele Gezondheid of daarvoor al op een wachtlijst stonden een uitnodiging. Nu de GGD heeft opgeschaald, kan iedereen die binnen de risicogroep valt een uitnodiging veranderen.

Prikken gebeurt op dit moment alleen op afspraak. Elke uitnodiging bevat een unieke code waarmee mensen bij de afsprakenlijn van de GGD een afspraak kunnen inplannen. De uitnodiging wordt, afhankelijk van de doelgroep, door de GGD, de huisarts of de hiv-behandelaar verstuurd.