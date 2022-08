Het is vandaag Hartjesdag. Traditiegetrouw op de derde maandag van augustus is het in Amsterdam carnaval op de Zeedijk. Een feest voor de buurt, waarbij mannen zich als vrouwen kleden en omgekeerd. Na twee jaar afstel vanwege corona is de buurt blij dat Hartjesdag weer gevierd kan worden.

"We zijn de sletjes van stijl en klasse", zegt een van de mannen, die met twee anderen is verkleed als een chique drieling. "Het is vooral een volksfeest, een echt buurtfeest", vindt Diana van Laar, één van de organisatoren van de Hartjesdag. "Vroeger hadden de mensen het geld niet voor een outfit, dus de mannen deden een rok van hun vrouw aan en de vrouwen tekenden een snorretje op een lip, zo ging dat. Het gaat om de lol, zo is dat verkleden ontstaan in de cafés vroeger. Het gaat echt om het samen iets doen met elkaar."

Veel verklede deelnemers hebben nog een ander doel. Een als regenboogvlinder verklede man: "Ik ben een vlinder die uit z'n cocon is gekomen, ik wil laten zien dat ik er ben en dat iedereen er mag zijn. De afgelopen jaren is de tolerantie toch wat minder geworden. Op Hartjesdag kun je uitdragen dat je echt jezelf mag zijn."

Hoe Hartjesdag precies ontstaan is, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is het in de middeleeuwen begonnen als een volksfeest waar je op herten kon jagen in de bossen rond Haarlem, iets wat normaal gesproken alleen was voorbehouden aan de adel. De naam Hartjesdag zou een verbastering zijn van 'hertjesdag'.