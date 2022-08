Mensen die in de buurt van de A10 in Noord wonen, kunnen de komende tijd te maken krijgen met meer geluidsoverlast. Rijkswaterstaat verwijdert vanaf volgende week een deel van de geluidsschermen langs de ringweg in Noord omdat de schermen zijn beschadigd.

De geluidsschermen raakten eerder dit jaar beschadigd, toen er tijdens meerdere stormen panelen uitwaaiden. Kort na de stormen werden er door Rijkswaterstaat al een paar panelen uit voorzorg weggehaald. Uit later onderzoek bleek dat er nog meer panelen verwijderd moeten worden om te voorkomen dat ze bij een volgende storm opnieuw de A10 op waaien. De geluidsschermen zijn normaal gesproken 4,5 meter hoog. Na de werkzaamheden blijft daar bij een deel van de schermen nog maar 3 meter van over. De komende tijd kunnen omwonenden daardoor meer geluidsoverlast ervaren. Rijkswaterstaat zegt nu te onderzoeken wat er gedaan kan worden om die overlast zo veel mogelijk te beperken. De werkzaamheden beginnen maandag 22 augustus en zullen in totaal twee weken duren. Ze worden iedere werkdag tussen 20.00 uur en 6.00 uur uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zal een aantal afritten op de A10 Noord op verschillende momenten afgesloten zijn. Het gaat hierbij om de s116, s117 en de s118.