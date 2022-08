Een woning aan de Grubbehoeve in de Bijlmer is zaterdagavond beschoten na een schermutseling tussen zeker twee mannen. Volgens de politie is er daarbij niemand geraakt. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf, die even later ontaardde in een vechtpartij waarbij een persoon gewond raakte. De man rende vervolgens weg en werd daarbij achtervolgd door een andere man. Die laatste zou even later een vuurwapen uit zijn auto hebben gehaald en daarna een woning mee hebben beschoten.

Vastgesteld is dat de man, die dus al gewond raakte bij een vechtpartij, niet door een van de kogels is geraakt. Of de woning van de man is geraakt, is nog onduidelijk, de politiewoordvoerder zegt dat er nog geen kogelgaten bij het huis zijn gevonden. Wel is er op straat een kogelhuls aangetroffen.

Een verdachte is nog niet aangehouden. De omgeving van de plek van het voorval werd afgezet.