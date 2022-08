Bij een steekpartij in een café aan de Wijttenbachstraat in Oost is vannacht een 27-jarige man gewond geraakt. De politie heeft ter plekke een verdachte aangehouden.

De recherche doet onderzoek naar de aanleiding van het incident, dat rond 02.45 uur gebeurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, onduidelijk is hoe hij eraan toe is. De aangehouden verdachte is, net als het slachtoffer, een 27-jarige Amsterdammer. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam