Afgelopen nacht was het opnieuw raak in het Kleine-Gartmanplantsoen in de binnenstad. Een explosief dat afging op straat, vlakbij een horecapand. De politie zag het afgelopen half jaar het aantal explosies in de stad toenemen. Afgelopen maand alleen al zijn er maar liefst negen explosies geweest. Meerdere deuren, ramen en geldautomaten werden opgeblazen. Panden werden door de knallen flink beschadigd en in sommige gevallen greep burgemeester Halsema in.

Op 13 juli, precies een maand geleden, ging er aan het begin van de avond in de Reinwardstraat in Oost naar alle waarschijnlijkheid een vuurwerkbom af. Verschillende ruiten in de straat sneuvelden door de klap. Niemand raakte gewond bij explosie.

Tussen 21 juli en 27 juli vond er in de stad drie keer een explosie plaats. Aan de Emanzana in Zuidoost ging in de nacht een zwaar explosief af, wat ervoor zorgde dat de deur uit het pand werd geblazen. Burgemeester Halsema greep na de explosie in de E-buurt in en besloot om voor een maand camera's rond de straat te plaatsen. De camera's hangen er nog tot en met 27 augustus.

Op 25 juli werd er op het Beukenplein in Oost een plofkraak gepleegd. De schade is enorm aan zowel de winkel als aan het naastgelegen trappenhuis van een appartementencomplex. Een woordvoerder van de politie liet weten dat de brokstukken tot aan de kruising lagen. Zeker één persoon liep bij de plofkraak gehoorschade op. Buurtbewoners zaten rechtop in hun bed door de knal.

In een appartementencomplex aan de Jean Desmetstraat op IJburg ging op 27 juli voor de tweede keer in een korte tijd een zwaar explosief af. Volgens de politie ging het om zwaar vuurwerk dat bij de voordeur van een appartement ontplofte. In juni ging er voor hetzelfde appartement ook al een explosief af. Voor burgemeester Halsema reden genoeg om cameratoezicht te plaatsen en het appartement te sluiten.

Augustus is nog niet halverwege, maar sinds het begin van de maand zijn er al vijf explosies geweest. Op 5 augustus werd in de Diamantbuurt een portiekdeur opgeblazen. Ook de ruit van een restaurant naast de woning sneuvelde. Bewoners waren flink geschrokken van de "hele harde knal".

Op 7 augustus werd de Oosterparkbuurt opnieuw opgeschrikt door een plofkraak. Aan de Iepenweg, nabij de Eerste Oosterparkstraat, werd een geldautomaat opgeblazen. AT5 sprak naar aanleiding van de plofkraak met criminoloog Jasper van der Kemp over de steeds zwaardere explosieven die criminelen gebruiken.

Deze week was het ook drie keer raak. Dinsdag werd de voordeur en het portiek van Café in the City, aan het Kleine-Gartmanplantsoen, compleet verwoest door een explosie. Aangezien het uitgaansleven nog vol in gang was zagen meerdere mensen het gebeuren. Een dag later werd er een explosief voor de deur van The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Oost neergelegd. En vannacht ging er dus op het Kleine-Gartmanplantsoen opnieuw een explosief af.