Op het Kleine-Gartmanplantsoen, vlakbij het Leidseplein, is vannacht weer een explosief afgegaan. Dat gebeurde even na 4.00 uur.

Na de explosie zette de politie de omgeving af. Ook werd er een explosievenverkenner opgeroepen voor een eerste onderzoek en om te kijken of de situatie inmiddels veilig was.

In de nacht van zondag op maandag vond er een explosie voor café In The City plaats. Dit keer lag het explosief verderop. "De explosie was buiten, dus het is altijd de vraag of het op een specifiek pand gericht is. Maar het lag ter hoogte van een ander pand dan de horecagelegenheid een paar dagen geleden", laat een politiewoordvoerder weten.

De knal was vannacht goed te horen in de omgeving. "Was net weer een explosie bij het Leidseplein, klonk precies hetzelfde als een paar dagen terug", liet een buurtbewoner weten aan AT5. "Kan het alleen horen, niet zien vanuit mijn huis."

De politiewoordvoerder zegt dat er ook meerdere mensen zijn die het hebben zien gebeuren. Mede vanwege het warme weer was het, ondanks het late tijdstip, relatief druk op straat. "We hebben al best wat getuigen gesproken."