Treinreizigers tussen het Centraal Station en Schiphol hebben de afgelopen jaren een flink aantal treinstoringen meegemaakt. Van de meer dan 42.000 storingen in het land sinds 2011 vonden de meeste plaats op het spoor richting het vliegveld.

In totaal gaat het om 1.887 storingen. Dat blijkt uit cijfers van de website rijdendetreinen.nl, die op een rijtje zijn gezet door de Volkskrant. Het treinverkeer rondom Schiphol is sowieso vaak verstoord, in de top vijf van meest ontregelde trajecten komt de luchthaven namelijk vier keer voor.

Reizigers die op het traject tussen het Centraal Station en Schiphol moesten reizen, hebben de afgelopen elf jaar een lange tijd moeten wachten. In totaal was de wachttijd zes maanden, vijf dagen en twintig uur. Opvallend is dat de meeste storingen in het land op de maandag gebeuren.