Een 29-jarige Amsterdammer is afgelopen nacht in zijn rug gestoken op het Singel. De politie heeft enige tijd later een 26-jarige Amsterdammer aangehouden.

Volgens de politie ging aan de steekpartij vermoedelijk een conflict vooraf tussen een taxichauffeur en een passagier. Er wordt vanuit gegaan dat de passagier door de taxichauffeur werd gestoken. De politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak van het conflict en de uiteindelijke steekpartij.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Wie iets heeft gehoord of gezien wordt verzocht contact op te nemen met de politie.