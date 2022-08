Het blijft maar misgaan bij Waternet met de rekeningen voor het drinkwater. Sommige Amsterdammers worden er horendol van en staan door de lukrake afschrijvingen soms zelfs in het rood. Voor de SP is de maat vol.

"Excuses maken... Allemaal goed. Het later weer rechtbreien, allemaal aardig, maar waarom nou niet gewoon in een keer goed", vraagt SP-fractievoorzitter Remine Alberts zich af.



Al een jaar heeft de partij een meldpunt voor wat er allemaal misgaat bij het bedrijf dat het drinkwater voor de stad verzorgt, en de klachten blijven komen: "Een adreswijziging doorgeven, gaat niet goed. Ik wil de meterstanden doorgeven, gaat niet goed. Dus er zijn nog veel meer andere administratieve dingen die niet lopen, los nog van het innen van het geld."



Begin deze maand stuurde verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst (D66) een brief met excuses naar de raad nadat weer ruim 25.000 Amsterdammers gedupeerd waren door de ICT-chaos bij het bedrijf. "Zij heeft dus gezegd: ik weet eigenlijk ook niet wanneer het in orde komt. Dat vind ik ook eigenlijk een antwoord dat niet acceptabel is", zegt Alberts. "Van 'ik weet het niet'. Nee natuurlijk, zij heeft geen verstand van ICT, maar zij is wél de opdrachtgever."



De SP gaat de wethouder opnieuw vragen in te grijpen bij het bedrijf waarvan de gemeente 100 procent van de aandelen bezit "Gewoon, wat er al gebeurd had moeten zijn, een jaar geleden al. Vuist op tafel, jongens, veeg je bureau schoon, nu gaan we het in orde maken."