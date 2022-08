Akram El Idrissi, die afgelopen maart in de Rivierenbuurt werd doodgeschoten, was mogelijk niet het doelwit van de schutter. Het Parool meldt vandaag dat een vriend van Akram, die niet bij naam genoemd wordt, denkt dat hij het doelwit van de aanslag was.

Dat zou blijken uit een vonnis in een strafzaak tegen de man. El Idrissi werd op 23 maart 's avonds in de Rivierenbuurt dodelijk geraakt door een schutter die op ongeveer 20 meter van hem vandaan stond. De 22-jarige vriend vermoedt nu dus dat de kogels voor hem bedoeld zijn geweest.

Crimineel circuit

De vriend, die vier maanden cel kreeg voor wapenbezit, is volgens het Parool een bekende uit het criminele circuit in De Pijp. Hij zou goed bevriend zijn met de 29-jarige man die in 2020 op de Panamalaan werd doodgeschoten.

Voor de moord op El Idrissi werd in juni een achttienjarige verdachte aangehouden.