Vanavond treedt het Ukrainian Freedom Orchestra, een orkest met 75 beroepsmuzikanten uit Oekraïne, op in het Concertgebouw. De Oekraïense toppianiste Anna Fedorova, die al jaren in Amsterdam woont, speelt als solist mee.

Fedorova speelde in maart al in het Concertgebouw om geld op te halen voor de situatie in haar geboorteland. Met het Freedom Orchestra toerde ze deze zomer al door heel Europa. Volgende week staan er nog concerten in de Amerikaanse steden New York en Washington op het programma.

Vrijstelling

Een deel van de muzikanten in het orkest is vluchteling. Andere orkestleden werden dankzij hun beroep vrijgesteld van de dienstplicht. Het geld wat met de concerten wordt opgehaald, gaat naar Oekraïense artiesten.

Het optreden in het concertgebouw, waarvoor een kaartje 28 euro kost, is inmiddels al uitverkocht. Voor donaties verwijst het orkest naar de website van het Oekraïense Ministerie van Cultuur.