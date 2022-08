Een paar honderd demonstranten verzamelden zich woensdagavond bij het homomonument om te demonstreren tegen geweld tegen de lhbtiq+gemeenschap. Vrijdag op zaterdagnacht zou een vrouw na een rit samen met een andere vrouw in een Uber-taxi door de chauffeur zijn mishandeld.

Volgens de vrouwen zou de chauffeur dat hebben gedaan nadat zij elkaar een kus gaven. De politie bevestigde tegenover AT5 dat er 'iets is gebeurd' en maakte vanmiddag bekend dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke mishandeling.

De politie liet weten dat het de taxichauffeur is geweest die als eerste contact met hen heeft opgenomen. Volgens de man was er sprake van een vervelende situatie met klanten, geeft een woordvoerder van de politie aan. Daarbij zou ook de auto van de chauffeur zijn bespuugd.

Chauffeur op non-actief

Uber noemt het tegenover Het Parool 'verschrikkelijk wat er gebeurd is' en laat weten dat de man op non-actief is gesteld. "Iedereen heeft recht op een veilige rit en we nemen deze zaak hoog op. De veiligheid van alle gebruikers van onze app is een topprioriteit en daarom moet dit incident tot op de bodem worden uitgezocht." Uber laat daarnaast weten dat het de politie hulp heeft aangeboden in het onderzoek.