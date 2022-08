Uit een rapport van onderzoeksbureau GfK blijkt dat de dagelijkse boodschappen dit jaar gemiddeld 18,5 procent duurder zijn geworden. Nagenoeg iedereen voelt deze prijsstijging in de portemonnee, maar vooral de mensen met de laagste inkomens zijn gedwongen hun boodschappen-strategie omgooien: "Ik ga eerst de reclames nakijken. Dat deed ik vroeger niet, maar nu doe ik mijn boodschappen heel gericht."

Een kleine rondvraag op het August Allebéplein maakt al snel duidelijk hoeveel mensen met de huidige situatie in hun maag zitten. "Iedere dag lijkt het alsof het duurder is dan de dag ervoor", vertelt een oudere dame bij de supermarkt op het plein in Overtoomse Veld. Ze komt rond van een goed pensioen en maakt zich geen grote zorgen over de prijsstijgingen, maar probeert toch op haar uitgaven te letten. "Een beetje wel. Je wordt er steeds mee geconfronteerd." Een vrouw op het Mercatorplein duikt voor het winkelen de folders in. "Dat deed ik vroeger niet, maar nu doe ik mijn boodschappen heel gericht."

Boodschappers plannen naar eigen zeggen hun trip naar de winkel steeds zorgvuldiger. "Ik let er wel op, ja", bevestigt een gepensioneerde heer. "Ik heb maar een heel klein budget." Ook lopen veel Amsterdammers voor een specifieke boodschap door naar een supermarkt waar dat product voordeliger is. Een dertiger maakt er een hele wandeling van: "Ik ga van winkel naar winkel en sla dan zo goedkoop mogelijk in."

De prijsstijgingen zijn een gevolg van de aanhoudende inflatie. Oorzaken hiervoor zijn de oorlog in Oekraïne, graantekorten en tekorten op de arbeidsmarkt. Naar verwachting van GfK zal deze economische trend zich tot in ieder geval het najaar doorzetten.