In Zuid is dinsdagavond een man in het water van het Zuider Amstelkanaal gevallen nadat zijn boot op hol was geslagen. Een ooggetuige sprong het kanaal in om de man te redden, maar kon hem vervolgens niet vinden. Een duikteam van de brandweer wist de man uiteindelijk uit het water te halen.

Het team droeg de man over aan de ambulance, die vervolgens met zwaailicht en sirene naar het ziekenhuis reed. Het is onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is.