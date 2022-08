Verschillende Amsterdammers met een parkeervergunning hebben de afgelopen weken e-mail gehad van de gemeente met de vraag of ze mee willen doen aan het 'experiment Autodelen met bewonersvergunningen'. Dat houdt in dat ze hun auto kunnen wegdoen en dan met een geleende auto van een bekende kunnen blijven parkeren.

Aan het experiment moeten telkens twee Amsterdamse automobilisten meedoen. Als een van de twee de auto (tijdelijk) niet meer gebruikt, dan mag met de andere auto in beide vergunninggebieden geparkeerd worden. Er hoeft voor een vergunninggebied betaald te worden, maar dat is dan wel het gebied met het hoogste tarief.

In de mail stelt de gemeente dat de autobezitters er financieel op vooruit gaan. " Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en kost al snel zo'n 250 tot 450 euro per maand. En dat is nog exclusief de brandstofkosten. Als we auto's met elkaar delen worden ze beter gebruikt, zijn er minder nodig en bespaart u tot wel honderden euro's per maand. En het is nog duurzaam en goed voor de luchtkwaliteit ook."

Ook wijst de gemeente erop dat de stad groeit. Dat zou ook gelden voor het aantal auto's op straat. "We ondernemen verschillende maatregelen om het autogebruik terug te dringen en zo ruimte te maken op straat voor leefbaarheid, groen, spelen, fietsers en voetgangers."

Niet iedereen is enthousiast. Een van de ontvangers van de e-mail laat aan AT5 weten dat het in haar ogen nergens op slaat. "Om in een ander gebied je auto te delen tegen het hoogste tarief. Dan moet je daar met het ov naartoe. Waar je ondertussen je eigen auto laat is ook geheel onduidelijk." Volgens haar zit er geen stimulans in.

Het experiment loopt tot 31 december 2023 en maximaal 100 koppels kunnen deelnemen. Deelnemers kunnen op elk moment stoppen en krijgen dan ook weer een bewonersvergunning voor het eigen vergunninggebied.