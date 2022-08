Het Nationaal Hitteplan is vanaf komende woensdag weer van kracht. Dat heeft het RIVM na overleg met het KNMI besloten. Het is de tweede keer deze zomer dat het hitteplan ingezet wordt. Naar verwachting wordt het morgen 28 graden in de stad. Donderdag tot en met zondag ligt het kwik waarschijnlijk rond de 30 graden.

Het RIVM gebruikt het Hitteplan om organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte te informeren. Iedereen krijgt het advies om goed te drinken, zich niet te veel in te spannen en in de schaduw te blijven. Volgens het instituut zijn ouderen de grootste kwetsbare groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen kunnen gezondheidsproblemen ondervinden van de hitte. Wanneer de hitte een paar dagen aanhoudt, kunnen ook gezonde mensen last krijgen van oververhitting of uitputting, waarschuwt het RIVM. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam