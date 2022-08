In een woning aan de Ranonkelkade in Noord is maandagnacht brand uitgebroken. De hele eerste etage is uitgebrand. De woning is inmiddels onbewoonbaar verklaard. De vier bewoners van het pand bleven ongedeerd.

De brand ontstond op de eerste etage van de woning, niet lang daarna sloegen de vlammen daarbuiten. De brandweer wist het vuur uiteindelijk te blussen, nog voordat het vuur kon overslaan op de naastgelegen woningen.

De bewoners zijn alle vier nagekeken door ambulancepersoneel. Eén van hen had rook ingeademd, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.

Het is onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest, de brandweer doet daar vandaag onderzoek naar.