Het was de afgelopen twee weken twee keer raak in de Oosterparkbuurt, en een maand ervoor was een winkel op Tussen Meer de dupe. De politie ziet recentelijk weer een toename van het aantal plofkraken in de stad, nadat het enige tijd rustig was. Wat opvalt: "Ook al worden steeds zwaardere explosieven gebruikt, effectiever wordt het niet", zegt criminoloog Jasper van der Kemp.

De plofkraak bij een kantoorboekhandel op het Beukenplein werd opgevolg door een explosie bij eenzelfde soort winkel op de kruising van de Iepenweg en de Eerste Oosterparkstraat. Beide hebben een pinautomaat aan de buitenkant van de winkel zitten. "De geldautomaat zit hier al zeker vijftien jaar', zegt Hamid Rareie, eigenaar van Cigo Nafas.

Zijn ruiten zijn beschadigd, glas is gesprongen en de water- en gasleidingen hebben een flinke klap gehad door de plofkraak. Die schade wordt alsmaar heftiger, ziet criminoloog Van der Kemp: "De beveiliging van geldautomaten wordt steeds beter, maar het weerhoudt daders er niet van om plofkraken uit te voeren. De buit kan heel hoog zijn, wat blijkbaar een reden blijft voor de plofkrakers om dit te doen."

Van gasmethode naar pizzaschuifmethode

"Vroeger gingen daders veel preciezer te werk", begint Van der Kemp als hij de ontwikkeling over de jaren omschrijft. Voorheen werd er gas achter de voorkant van de automaat gebracht en werd dat aangestoken. De beveiliging werd beter, waarna de zogeheten 'pizzaschuifmethode' werd toegepast: "Door het geldluikje werd een explosief geschoven waardoor ze bij het geld konden."

Maar in 2019 werden pinautomaten in de nacht gesloten om plofkraken te voorkomen. Er kwamen inderdaad minder plofkraken, maar dit resulteerde ook in wéér een nieuwe aanpak: "Grote explosieven worden nu op de automaten bevestigd. Dit brengt soms heel veel schade met zich mee, waardoor hele gevels kapot kunnen gaan." Een gevaarlijk fenomeen, vindt Van der Kemp.

Voor Rareie is het niet de eerste keer, eerder werd hij ook al overvallen in zijn winkel. "Ik krijg dit niet meer uit mijn hoofd, en voor de mensen die boven onze winkel wonen geeft het een heel onveilig gevoel." De explosieven die worden gebruikt worden veelal zelf gemaakt, zegt Van der Kemp: "Je moet bedenken dat het vaak lokale jongens zijn, en dus liggen er bij Amsterdammers thuis flinke vuurwerkbommen. Het is wachten tot het een keer écht misgaat en er gewonden of zelfs erger vallen."

Volgens Van der Kemp gaat het in Nederland over het algemeen aardig goed: "Je ziet dat er nog veel meer buit wordt gehaald in bijvoorbeeld Duitsland, dus de buit is het probleem niet." Maar sinds de coronacrisis zijn er wel meer plekken waar overvallen met geld als doel worden gepleegd, constateert de onderzoeker.

De oplossing? Die is voor beide heren nog onduidelijk. Voor Rareie is één ding zeker: "Ik wil hier zo snel mogelijk weg, ik ga niet nog meer risico nemen." Maar volgens Van der Kemp zijn er twee opties: "Ofwel nóg beter beveiligen, of de automaten verplaatsen." Voor beide oplossingen valt iets te zeggen. "Je kunt lijmbommetjes in de automaat verwerken, waardoor bij een explosie geldpaketten aan elkaar gelijmd worden, maar dan is ook het geld onbruikbaar."

Anders zouden pinautomaten naar plekken kunnen worden verschoven waar minder mensen werken en wonen. "Maar daar zijn ze ook minder nodig en is pinnen juist onveiliger", zegt de criminoloog. Het blijft een vraagstuk, maar de beveiliging werkt volgens hem het best. "In ieder geval moeten pinautomaten in de winkel zitten", vindt Rareie. "Het is niet helemaal veilig, maar in ieder geval veiliger dan nu."

Levensgevaarlijk

Hoewel het aantal plofkraken de laatste jaren in Nederland afneemt, blijft de politie bezorgd. "In de basis is elke plofkraak één te veel. Het is levensgevaarlijk voor bewoners en omstanders en brengt grote gevoelens van onveiligheid met zich mee. Een plofkraak gaat gepaard met extreem geweld, dat ook extreme risico's met zich meebrengt", aldus een politiewoordvoerder.