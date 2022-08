Een 18-jarige man is overleden aan zijn verwondingen na een val van hoogte in de Pieter Aertzstraat in Oud-Zuid. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De man is nog gereanimeerd door ambulancepersoneel, maar overleed later.

De hulpdiensten kregen rond 3.45 uur een melding over een gewonde man die was aangetroffen aan de achterkant van de woningen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het gaat om een "noodlottig ongeval".