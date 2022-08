Brand Berghouwer is trans man en ging in 2017 langs bij de gynaecoloog. Hij had last van buikpijn en menstruatieklachten, want hoewel hij een man is en tegen die tijd alle operaties had gehad die hij wilde, had hij nog wel een baarmoeder. "De boodschap van de arts was: je moet eerst naar een psycholoog die verstand heeft van gender."

In de eerste instantie kreeg Brand medicijnen voorgeschreven, waar hij blij mee was "Ik denk dat iedereen die wel eens bij de gynaecoloog komt, snapt dat je liever geen inwendig onderzoek krijgt." Maar later veranderde die emotie in verwarring. "Ze hadden me niet eens onderzocht en nu ik erop terugkijk, waren de artsen ook erg ongemakkelijk: 'Een man bij de gynaecoloog? Dat kan niet'."

Camiel Welling is arts bij de Transkliniek van de GGD. Volgens hem kreeg Brand hier te maken met het Trans Broken Arm Syndrome. "Dat is eigenlijk dat mensen voor een bepaalde zorgvraag bij een dokter komen, maar omdat ze trans zijn, de aandacht niet naar de zorgvraag gaat, maar naar het trans zijn", vertelt hij. Dat kan bijvoorbeeld door klachten niet serieus te nemen, "maar ook door invasieve vragen te stellen over hormonen of geslachtsveranderende operaties, zonder uit te leggen waarvoor het relevant is."

De medicatie zou niet voor altijd werken, was Brand al duidelijk gemaakt. Twee jaar later kwam hij dus terug met pijn. Hij wilde het toch graag hebben over een eventuele operatie om zijn baarmoeder eruit te laten halen. "Ik was klaar met de pijn, maar toen ik over die optie begon, was de boodschap: je moet eerst naar een arts die verstand heeft van gender." Volgens Brand had het ziekenhuis waarschijnlijk het idee dat hij zijn transitiegerelateerde operaties op deze manier wilde forceren. "Maar ik had mijn transitie al afgerond en ik wilde alleen van mijn klachten af."

In plaats van naar de Genderkliniek, ging Brand in 2020 naar een ander ziekenhuis. "Daar werd meteen onderzoek gedaan en zagen ze drie myomen in mijn baarmoeder. Dat zijn goedaardige tumoren."

Hoewel de lichamelijke klachten er uiteindelijk niet meer waren, waren er wel klachten bijgekomen over het ziekenhuis dat hem in eerste instantie behandelde. In het geval van Brand ging dit om het OLVG. Hij stapte met zijn klachten naar het College voor de Rechten van de Mens en hij kreeg gelijk. Volgens het mensenrechtencollege had het OLVG hem gediscrimineerd.

Het OLVG laat weten dat ze op de harde manier geleerd hebben. "Die casus is een signaal geweest dat we hier alert op moeten zijn en dat we er meer aandacht voor moeten hebben", zegt Ilse van Stijn, voorzitter van de medische staf. "We zijn ons hierdoor extra bewust van de vooroordelen en aannames die elke zorgverlener heeft en dat dat doorwerkt in hoe er zorg wordt verleend." Van Stijn laat weten dat er een e-learning beschikbaar wordt gesteld voor het personeel. Daarnaast staat er personeel van het ziekenhuis op een boot met Pride, die in het teken staat van het Broken Arm Syndrome.

Het OLVG en Brand voeren nog gesprekken met elkaar en het OLVG hoopt op deze manier nog meer te leren van de fout. Brand hoopt dat artsen in de toekomst met een meer open vizier zorg kunnen verlenen. "En als een trans persoon toch onjuist behandeld wordt, dat ze dan het gesprek durven aan te gaan. Mocht iemand toch het idee hebben dat die er niet uitkomt, dan kun je naar het meldpunt discriminatie regio Amsterdam. Die willen je graag helpen."