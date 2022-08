Het was weer feest zaterdag tijdens de 25e editie van de Canal Parade. De feestgangers zorgden ook voor behoorlijk wat afval in de binnenstad, zo'n 66 ton moest er zaterdagnacht worden opgeruimd.

"Aan ons de schone taak om alles weer weg te halen en morgenochtend weer spik en span op te leveren", zegt schoonmaak-coördinator Ron van Tol. "Bij mijn team heb ik een spoelwagen voorop rijden. Die spuit met water het vuil van de stoepen af en uit de stegen vandaan. Ook als iemand ergens z'n behoefte gedaan heeft kunnen we dat gelijk wegspuiten."

Wethouder Zita Pels (Afval en Reiniging) was gisteravond ook enige tijd aanwezig en bleek niet te beroerd om even mee te helpen. "We hebben wel even een tijdje nodig om het op te ruimen, want zoals je ziet, ligt er niet weinig", vertelt ze terwijl ze in een kring van bierblikjes en plastic bekertjes staat.

Ook de feestgangers spreken zich uit over het opstapelende afval. "Ik moet bekennen dat ik ook wel hier en daar iets op straat heb gegooid. Maar ja, als er geen prullenbak in de buurt is en je weet toch dat ze het gaan opruimen..."

Na een nacht hard werken ligt de straat er weer blinkend bij. "Helemaal spik en span is het weer. Alsof er niks gebeurd is", aldus Van Tol.