Een negentienjarige jongen hoeft niet de cel in voor medeplichtigheid bij een beroving van een maaltijdbezorger in Zuidoost vorig jaar. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld.

De bezorger werd op 25 juni 2021 op Kelbergen in Zuidoost overvallen door een vriend van de negentienjarige man, die met een mes dreigde. Van een afstandje filmde de negentienjarige man die overval. Vanaf zijn telefoon werden de beelden via de app Snapchat verzonden. Daarbij stonden teksten als 'had 100 euro aan eten besteld' en 'lekker man gestolen eten'. De buit bestond onder meer uit loempia's en drinken.

De overvaller is inmiddels veroordeeld, maar de filmende man niet. Het Openbaar Ministerie vond dat daar verandering in moest komen omdat het zou zijn gegaan om een 'nauwe en bewuste samenwerking' en een 'gezamenlijke uitvoering'. De bestelling was ook geplaatst met de telefoon van de negentienjarige man.

De rechtbank vond niet dat de twee samengewerkt hadden. Het slachtoffer had het in zijn aangifte over een dader. Hij had de negentienjarige man niet gezien. "Uit het dossier is niet gebleken dat verdachte, vóórdat de bestelling op Thuisbezorgd met zijn telefoon werd geplaatst, wist van het plan om de bezorger te beroven", stelt de rechtbank in het vonnis. "Uit het dossier blijkt ook niet dat verdachte het mes heeft gegeven of inlichtingen heeft gegeven over waar een mes lag."

Hij heeft volgens de rechtbank wel verkeerd gehandeld. "Het is kwalijk dat verdachte van de beroving een filmopname heeft gemaakt en deze vervolgens heeft verspreid via Snapchat. Daarnaast had hij ook niet moeten eten van de gestolen maaltijd. De rechtbank hoopt dan ook dat verdachte zich hiervan bewust is en ervan heeft geleerd."

Strafbaar is het volgens de rechtbank echter niet. Dat betekent dat hij de schadevergoeding die het slachtoffer wilde, 10.000 euro aan immateriële schade en 62 euro aan materiële schade, niet hoeft te betalen.