De jubileumeditie liet even op zich wachten, maar zaterdagmiddag varen de Pride-boten voor de 25e keer door de grachten tijdens de Canal Parade. Honderdduizenden bezoekers zullen vandaag afkomen op de botenparade en straatfeesten. Maar hoe kom je het best in het centrum waar ga je dan naar de wc? AT5 zet het voor u op een rijtje.

De botenparade vertrekt om 12.00 uur vanaf het Oosterdok. Via de Nieuwe Herengracht, Amstel en Prinsengracht varen de deelnemers richting het Westerdok. Rond 18.00 uur zullen alle boten daar zijn aangekomen.

Om de drukte in de binnenstad te reguleren, is de route van de botenparade vandaag als evenementengebied aangemerkt. Langs de route geldt de hele dag een parkeerverbod om de kades toegankelijk te maken voor publiek. Dit verbod geldt ook voor bewoners met een parkeervergunning.

Het is niet mogelijk om zomaar met je bootje langs de route aan te meren om de optocht te bekijken. Daarvoor is een zogenaamd Pride-vignet nodig. Plezierbootjes zonder vignet worden sinds deze week weggesleept. Dat is een duur grapje voor de eigenaren, die 460 euro aan wegsleepkosten moeten ophoesten.

Tijdens de botenparade is het alleen deelnemers toegestaan om versterkte muziek draaien. Bezoekers mogen aan de wal of op het water geen harde muziek spelen. Handhavers op het water en op de kade zullen boetes uitdelen.

Dit jaar zal extra gehandhaafd worden op illegale feestjes langs de route om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Op vier stukken aan de Nieuwe Herengracht, waar de botenparade langskomt, zijn kades afgesloten vanwege instortingsgevaar.

De Spuistraat is vandaag van ongeveer 15.00 uur tot 2.00 uur niet toegankelijk voor autoverkeer. Auto's tot 6 meter lang en fietsers worden omgeleid via het Singel.

De Utrechtsestraat en het Rembrandtplein zijn vanwege de straatfeesten afgesloten. Vanaf 15.00 uur rijden tram 4 en 14 daarom een korte route via het Weteringcircuit. Bezoekers die richting het centrum willen kunnen daar overstappen op metro 52.

Tijdens de Pride worden op verschillende locaties extra fietsenrekken geplaatst, maar let op dat je je fiets op tijd verwijdert. Een uur na afloop van het evenement worden de rekken namelijk al weggehaald. Fietsen die er dan nog aan vastzitten worden losgeknipt en achtergelaten.

Om middernacht moeten alle straatfeesten afgelopen zijn. Sommige drukbezochte feesten, zoals die op de Reguliersdwarsstraat en de Spuistraat, mogen hun bar daarna nog een uurtje openhouden. Zo wordt voorkomen dat alle bezoekers het feest tegelijkertijd verlaten en opstoppingen ontstaan.

Als je iets wilt drinken tijdens de botenparade of op een straatfeest, dan moet je een herbruikbare kunststofbeker kopen bij de bar, net als op festivals al gebeurt. Bezoekers betalen eenmalig een extra bedrag voor de beker en wisselen die in wanneer ze een nieuw drankje bestellen.

Voor de botenparade en de straatfeesten worden dit weekend 273 extra toiletten en plaskruizen geplaatst. Op deze kaart zijn de de locaties te vinden. Wildplassen is sowieso een slecht idee, maar kan je ook nog eens een boete van 140 euro opleveren.

Wie het feest op het Amstelveld nog op zijn lijstje had staan, kan daar het best vandaag naartoe gaan. Naar alle waarschijnlijkheid is dit het laatste jaar dat de gemeente daar een vergunning wordt afgegeven.

Een deel van de homogemeenschap uitte in aanloop naar Pride zijn zorgen over het apenpokkenvirus, vanwege de oplopende besmettingen in combinatie met een laag vaccinatietempo. De GGD laat weten dat het aantal besmettingen in Amsterdam inderdaad toeneemt en adviseert bezoekers om hun huid te controleren op blaasjes en op te letten bij intensief huid-op-huid-contact, zoals zoenen en seks.

Bezoekers met vragen over apenpokken kunnen vandaag bij drie mobiele locaties van de GGD terecht: op het Oosterdok (vanaf 12.00 uur), het Amstelveld (12.00 uur tot 16.00 uur) en bij het Homomunument (16.00 uur tot 18.00 uur).

In totaal varen er tachtig boten door de stad. De deelnemers die in 2020 al een plekje hadden bemachtigd, mochten dit jaar automatisch meedoen, doordat de parade in 2020 en 2021 werd afgelast. Hierdoor was er deze editie geen inschrijving voor nieuwe boten.

Blijf je liever thuis: AT5 zendt de Canal Parade ook dit jaar weer live uit vanaf 12.10 uur.