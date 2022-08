Op een deel van de Amstelveenseweg, tussen het Olympisch Stadion en het Skutsjespad, wordt de trambaan vernieuwd. De werkzaamheden starten zondag en duren tot en met 28 augustus. Er gaat 24 uur per dag doorgewerkt worden. In Het Verkeer legt projectleider Jeroen Bon uit waar het verkeer rekening mee moet houden komende tijd.

"De trambaan wordt vernieuwd omdat hij op drie stukken versleten is. Voor de rest hebben we de tussenliggende stukken waar heel veel gehobbeld wordt met de bus, dat willen we eruit hebben. We gaan op drie delen het spoor vervangen. Dat is bij de kruising Skutjespad, de A10 en bij het IJsbaanpad. Voor de rest gaan we overal de verharding vernieuwen", vertelt de projectleider.

Er is dus veel werk te doen. Om de overlast en de doorlooptijd tot een minimum te beperken worden de werkzaamheden in één fase uitgevoerd en gaat er 24 uur per dag doorgewerkt worden. "We hebben het werk opgedeeld in acht vakken, waarin steeds parallel aan elkaar werkzaamheden zullen plaatsvinden. Daarom is er ook een hele grote lange afzetting", aldus Bon.

Vanwege de werkzaamheden rijden er de komende drie weken geen trams op dit deel van de Amstelveenseweg. Tramlijn 24 wordt vanaf zondag 7 augustus 1.00 uur ingekort tot aan het Stadionplein en zal vervolgens via de Amstelveenseweg rijden naar een tijdelijk eindpunt aan het Haarlemmermeercircuit.

"Ja wat moet gebeuren, moet gebeuren. Maar het is wel vervelend voor de reizigers", zegt een vrouw die dagelijks de tram gebruikt voor haar werk.

Gevolgen voor het verkeer

Wie met de auto over de Amstelveenseweg wil gaan, moet volgens Bon even niet langskomen. Autoverkeer richting het zuiden en de A10 volgt een omleiding via de Parnassusweg.

Het fiets‐ en voetpad voor de westelijke ingang van metrostation Amstelveenseweg langs is gedurende de hele periode afgesloten. Het metrostation is via de oostelijke ingang bereikbaar, fietsers en voetgangers volgen hier een omleiding voor.

De werkzaamheden duren tot en met 28 augustus. "De week erna hebben we waarschijnlijk nog wel wat afsluitende werkzaamheden uit te voeren", sluit Bon af.