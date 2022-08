In de Lutmastraat in de Diamantbuurt in Zuid heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden. Een portiekdeur die leidt naar meerdere woningen is opgeblazen.

De explosie vond rond 5.45 uur plaats. Meerdere politiewagens, de brandweer en een explosievenexpert van de politie werden opgeroepen. Ook de ruit van een restaurant naast de woning is gesneuveld.

Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Agenten hebben de straat afgezet en de politie doet onderzoek.