De politie rukte vanavond groots uit naar het Winterjanpad in Noord omdat daar een mogelijke gijzeling zou plaatsvinden. Een gedeelte van de straat werd uit voorzorg afgesloten door agenten. Na onderzoek van een aantal uur bleek de situatie loos alarm.

Rond 17.00 uur kreeg de politie informatie dat er in het complex aan het Winterjanpad een gijzeling plaats zou vinden. Vanwege de verkregen informatie over de mogelijke gijzeling besloot de politie groot in te zetten op het incident.

Gedurende de avond was de politie bezig om het incident te onderzoeken. Op een gegeven moment bleek dat een gijzeling niet aan de orde was. De afzetting werd rond 21.15 uur door de agenten opgeheven. De politie doet nog wel onderzoek in de woning om uit te zoeken wat er precies is gebeurd en hoe het precies gelopen is.