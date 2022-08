Twee conductrices van de NS zijn woensdagavond op het station Amsterdam Amstel uitgescholden en bespuugd door een groep van acht jongeren. Eén van de conductrices gaat aangifte doen tegen de jongeren. De NS wil een ov-verbod voor de daders.

Dat laat een woordvoerder van de NS weten na berichtgeving van De Telegraaf. "Dit komt vaker voor en het kan absoluut niet. Ieder normaal denkend mens weet dat", aldus de woordvoerder. Eén van de conductrices werd door de groep uitgescholden, de andere werd bespuugd.

Volgens de woordvoerder hebben de conductrices de situatie goed onder controle gehouden, maar komt het na afloop toch binnen. De vrouw die door de groep is bespuugd gaat in ieder geval aangifte doen. De NS overhandigt de camerabeelden van de trein en het station aan de politie voor opsporingsonderzoek. "We willen de daders een verbod geven voor het ov. Dit soort mensen willen wij niet."

Een reiziger vertelt tegen De Telegraaf over het voorval. "Ze stapten in Utrecht in en waren de hele tijd al aan het klieren en vervelen. Er hing een intimiderende sfeer. Ik heb ook gegil gehoord, mogelijk van de conductrice. Toen ik zag dat de NS-vrouwen op het perron zeer agressief werden belaagd, ben ik er met meer reizigers heen gegaan. We gingen tussen de scheldende groep en de conductrices in staan."