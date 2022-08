De twee hoofdingangen van station Zuid zijn donderdagmorgen later dan de bedoeling was geopend. Uitstappende reizigers stonden daardoor in het station vast, en vertrekkende reizigers mistten hun trein. Volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS) is er een communicatiefout geweest met het beveiligingsbedrijf dat het station moet openen.

De ingangen aan het Gustav Mahlerplein en het Zuidplein waren vanmorgen niet zoals gebruikelijk geopend. Dat kwam volgens een voorlichter van de NS omdat de rolluiken de afgelopen dagen kapot waren, waardoor tegen het beveiligingsbedrijf was gezegd dat het voor hen niet nodig was het station, zoals gebruikelijk, in de ochtend te openen.

Miscommunicatie

Gisteren waren de rolluiken hersteld, maar door een miscommunicatie is dit niet terechtgekomen bij het betreffende beveiligingsbedrijf. Zij waren hierdoor vanmorgen niet op het station aanwezig om de gesloten rolluiken te openen. Uiteindelijk was het station 45 minuten later dan gepland via alle ingangen weer toegankelijk.

Een voorlichter benadrukt dat de ingang aan de Parnassusweg wel altijd open is en dat reizigers daar vanmorgen, net zoals altijd, wel gebruik van konden maken. De NS zegt te begrijpen dat dit niet bij iedereen bekend is en dat de Informatievoorziening op het station op basis van deze ervaring mogelijk aangepast gaat worden.