In de nacht van woensdag op donderdag is rond 1.30 uur op de Witte de Withstraat in West een woning beschoten.

Volgens een getuige waren daarbij twee mannen betrokken. Het duo vluchtte in de richting van de Jan Evertsenstraat. Ze waren op een scooter.

De politie heeft de zaak in onderzoek. De afslutiing op de Witte de Withstraat is inmiddels opgeheven.